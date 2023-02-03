Воздушная тревога была объявлена в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области

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3 февраля 2023, 08:32 Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, unsplash.com/photos/27QOmh18KDc

Воздушная тревога в ночь на пятницу, 3 февраля, была объявлена на территории подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Эта информация содержится на онлайн-карте украинского Минцифры.

Согласно последним сообщениям, сирены сработали сегодня в 4.34 по московскому времени.

Напомним, в минувший четверг в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также в части Запорожской области, которую контролирует официальный Киев.