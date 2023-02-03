Украинские войска выпустили по Донецку пятнадцать ракет из РСЗО

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3 февраля 2023, 07:55 Источник: Telegram

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ в ночь на пятницу, 3 февраля, обстреляли Донецк из РСЗО.

Согласно последней информации, украинские войска атаковали Петровский район города сегодня в 02.30. Уточняется, что по территории Донецка были выпущены пятнадцать ракет из реактивной системы залпового огня. Кроме того, в 01.20 Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров.