Губернатор Чукотского АО Копин: в регионе расширили помощь семьям мобилизованных

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3 февраля 2023, 08:06

Роман Копин, фото: governors.ru/glava-regiona

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил в своём Telegram-канале, что отныне члены семей мобилизованных граждан из Чукотки смогут бесплатно пройти курсы профессиональной подготовки. Например, обучиться вождению автомобиля.

Копин написал, что транспортные средства есть во многих семьях участников СВО и новые бесплатные курсы вождения будут востребованы. Жены и дети мобилизованных из Чукотского АО смогут научиться управлять автомобилем в колледжах и техникумах округа.

Чукотский АО также оказывает и денежную поддержку участников СВО и их семей. В случае ранения бойца оплачивается его дорога до места лечения, а его родным выдаётся разовая выплата в 100 тысяч рублей. Существует также выплата за выполнение задач СВО в размере 300 тысяч рублей. Применяются и другие меры поддержки участников боевых действий и их семей.

Ранее сообщалось, что из Хабаровска мобилизованным отправили 10 тонн гумпомощи.