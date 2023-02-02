Военный эксперт Хатылев: поставляемые Украине танки Leopard 2 легко обнаруживаются российскими тепловизорами

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2 февраля 2023, 22:45 Источник: URA.RU

Ann-Marie Utz / globallookpress.com

Немецкие танки Leopard 2, поставляемые Украине западными странами, без труда обнаруживаются российскими тепловизорами. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Согласно словам специалиста, одним из самых больших недостатков второго «Леопарда» является двигательная установка и его «контрастность на фоне теплового излучения».

Как отметил Хатылев, на сегодняшний день российская армия оснащена теплопеленгаторами, а на вооружении в сухопутных войсках находятся инфракрасные обнаружители, поэтому обнаружить на поле боя немецкий танк не составит труда.