Политолог Межуев: «Израиль не начинает войну с Ираном, потому что не хочет ссориться с Вашингтоном»

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2 февраля 2023, 19:34 Источник: Подмосковье сегодня

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Вероятность того, что Израиль развяжет войну с Ираном невелика, потому что Соединенные Штаты Америки не хотят этого. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Борис Межуев.

Согласно словам специалиста, Израиль не хочет ссориться и портить отношения с Вашингтоном, поэтому до сих пор не начинает войну с Ираном. Однако, если Иерусалим все-таки решится на прямой военный конфликт с Тегераном, то США придется встать на сторону Израиля, что приведет к «глобальному напряжению во всем мире».

Более того, как считает Межуев, в случае полномасштабного столкновения Израиля и Ирана, Китай может воспользоваться сложившейся ситуацией и военным путем захватить Тайвань, поэтому США не хотят «этого конфликта».