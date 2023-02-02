Политолог Зинков: Турция может стать следующей жертвой западной агрессии

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2 февраля 2023, 18:50 Источник: Подмосковье сегодня

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В Турции понимают, что в случае, если Россия больше будет не способна сдерживать угрозу распространения влияния Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, то следующей жертвой «демократической агрессии» могут стать они сами. Об этом во время беседы с интернет-изданием рассказал член экспертного клуба «Дигория», председатель Президиума МолРОП Никита Зинков.

Комментируя заявление турецкого президента Реджепа Тайип Эрдогана о том, что поставки тяжелого вооружения Украине не ускорят разрешение конфликта с Россией, эксперт отметил, что данная позиция лидера Турции свидетельствует о выжидательной и выверенной стратегии Анкары.

По мнению Зинкова, Турции важно сохранить хорошие отношения не только с Россией, но и с Евросоюзом. Сотрудничая с Москвой Анкара получает доходы от российских туристов, атомной энергетики и природных ресурсов. Но в то же время для турецкой стороны остается актуальным вопрос вхождения в состав ЕС и усиления экономического сотрудничества с европейскими странами.