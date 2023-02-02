Путин: это невероятный факт, что России вновь угрожают немецкими танками «Леопард»

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2 февраля 2023, 17:56 Источник: ТАСС

В Волгограде проходит торжественный концерт, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве. Там президент России Владимир Путин выступил с речью. Он сказал, что России вновь угрожают немецкими танками «Леопард», и это невероятный факт.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты», – сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2. Также страна дала добро на поставку техники другим странам Киеву.