Премьер-министр РФ Мишустин: Россия выступает за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье

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2 февраля 2023, 17:23 Источник: РИА Новости

Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье. Об этом он заявил в четверг в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана», – сказал Мишустин.

Также он добавил, что налаживание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех стран региона.