Politico: Шольц отказался поставить Украине истребители, так как боится, что НАТО не защитит Германию от России

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2 февраля 2023, 16:43

Канцлер Германии Олаф Шольц, Harald Tittel / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц отказался поставить Украине истребители, поскольку боится, что Североатлантический альянс не защитит ФРГ от Российской Федерации. Об этом пишет издание Politico.

Некоторое время назад канцлер Шольц заверил, что Берлин не будет передавать киевской стороне самолеты.

«Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США не вмешается, если Россия предпримет ответные меры против Германии», — говорится, в частности, в материале Politico.

РФ с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Москва за счет увеличения поставок техники в армию в 2023-м нанесет «власти украинских неонацистов» сокрушительное поражение.