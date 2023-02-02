Мишустин: несмотря на внешнее давление ЕАЭС действует слаженно и эффективно

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2 февраля 2023, 15:32 Источник: РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действует слаженно и эффективно на фоне внешнего давления.

«Несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру союз действует слаженно и эффективно, на основе взаимной поддержки и готовности своевременно решать возникающие задачи», – сказал он.

Мишустин подчеркнул, что именно такой подход помогает удерживать стабильность.

Также премьер-министр добавил, что союз продемонстрировал свою востребованность. Например, объем взаимной торговли увеличился в 1,5 раза.