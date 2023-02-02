Позывной «Политик» Резяпов: Уже были замечены танки Leopard

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2 февраля 2023, 12:38 Антон Николаев,

globallookpress.com

Ильдар Резяпов рассказал об обстановке на линии соприкосновения. Он утверждает, что ВС РФ ведут активные наступательные действия. Об этом Резяпов сказал в эфире программы «60 минут».

«Киев продолжает перебрасывать в Угледар подкрепления, в том числе бригады морпехов. Наступление союзных сил на город замедлилось, но оно не остановилось. Наши войска продвигаются планомерно, киевский режим пытается перебросить туда все больше резервов, принимая все риски этого укрепрайона. По всей линии соприкосновения сейчас ВС РФ ведут наступательные действия».

«Хотелось бы сказать о Донецком направлении. В ходе наступательных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и наносят огневое поражение. На Авдеевском направлении наши союзные силы наносят удары по тылам противника. Здесь враг тоже несет огромные потери живой силы. Хотелось бы отметить Артемовское направление, где ВС РФ ударили по колоннам украинской военной трассы. ВСУ каждый день теряют сотни военнослужащих. Вы знаете, что освобождено село Сакко и Ванцетти».

«Были уже замечены здесь танки Leopard, но наши танкисты откровенно говорят, что мы их ждем и встретим! Настрой наших ребят очень боевой. Вся техника, которая будет поставлена, я считаю, что она будет уничтожена!»

Ранее основатель ЧВК «Вагенр» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения взяли под контроль село Сакко и Ванцетти.