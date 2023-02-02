«Восхищен силой россиян»: внук Шарля де Голля прибыл в Волгоград

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2 февраля 2023, 11:44 Источник: ТАСС

В Волгоград прилетел внук Шарля де Голля для участия в торжествах, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве.

Пьер де Голль подчеркнул, что прибыл по собственной воле в рамках своего путешествия в РФ. Это его первый визит в страну. Пьер признался, что восхищается силой, глубиной и решимостью жителей России.

«Я приехал в первую очередь, чтобы почтить память бойцов, гражданских лиц, всех тех, кто принёс жертву для победы над нацизмом», - сказал де Голль. Внук французского лидера возложил цветы на Мамаевом кургане. Скорее всего, он будет присутствовать на параде, который состоится на главной городской площади.

По словам Пьера, на Западе совершенно не знают русский народ, «учитывая, какой сейчас в Европе кризис из-за этого». «Не видят ни любви к родине, ни сопротивления русского народа, из-за этого непонимания рождается большая неустойчивость. Однажды правда победит», - заявил де Голль.