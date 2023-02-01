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Врио губернатора Херсонской области Сальдо: в ходе СВО российская армия не сдала ни одной позиции

, 17:41 Источник: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ни разу не сдали свои позиции в ходе специальной военной операции, заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. 

В беседе с РИА Новости он попросил обратить внимание критиков на успехи российской армии в контексте СВО. По его словам, вооруженным силам Украины (ВСУ) ни разу не удалось сдвинуть ВС РФ со своих позиций. Все отступления были произведены по решению командования российской армии. 

«Это, действительно, были непростые решения, но факт остаётся фактом», — подчеркнул Сальдо. 

Он также отметил, что российские военные справляются с таким видом боевых действий, как свержение укрепрайонов врага. 

В заключение Сальдо добавил, что уверен в победе армии России.

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