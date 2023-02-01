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Аргументы Недели → Политика 13+

Минторговли Казахстана выступило за закрытие торгового представительства в РФ

, 15:35 Источник: Открытые НПА и законопроекты

Минторговли Казахстана выступило за закрытие торгового представительства в РФ
Фото: globallookpress.com

Министерство торговли и интеграции республики Казахстан решило закрыть свое представительство в Москве. Об этом следует из документа, размешенного на портале для открытого размещения законопроектов и нормативно-правовых актов. 

Дата создания проекта «О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан» 1 февраля, среда. Вопрос находится на публичном обсуждении до 15 февраля. 

В тексте документа указано, что государственное учреждение (представительство — ред. «Аргументы») должно быть ликвидировано. 

Торговое представительство Казахстана в РФ – это государственный орган, который представляет интересы Республики в сфере внешнеэкономической деятельности. Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств между Москвой и Астаной было подписано в 1992 году.

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