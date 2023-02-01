Депутат Госдумы Иванов: «Я буду публиковать свои декларации в СМИ»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 14:40 Антон Николаев,

Максим Иванов считает, что в связи с проведением СВО публиковать декларации небезопасно. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я не думаю, что будет всплеск коррупции. Декларации будут сдаваться, их будут проверять комиссии и правоохранительные органы. То, что это не попадет в паблик, то у меня двоякое впечатление. С одной стороны, кому нечего скрывать, могут публиковать, но, с другой стороны, многие недобросовестные СМИ используют информацию, которая размещена в декларации, и публикует различные фейки. Я лично сталкивался с этим. Мне приписывали квартиры и т. д. Лично я буду публиковать декларацию в СМИ. Здесь опасность есть в том, что в период СВО сведения о имуществе, транспортных средств могут использоваться ВСУ для совершения различных терактов. Но к этому каждый отнесется со своей точки зрения».

Ранее Совфед одобрил закон о публикации деклараций о доходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных. Закон вступит в силу с 1 марта.