Reuters: Германия закупит для бундесвера восемь комплексов ПВО IRIS-T

Германия с одобрения парламента закупит для своих вооруженных сил восемь комплексов ПВО IRIS-T. Об этом сообщает агентство Рейтер.
В сообщении агентства говорится, что «Германия намерена закупить восемь единиц ПВО IRIS-T для своих вооруженных сил».
Агентство со ссылкой на документ министерства обороны Германии от 25 января сообщает, что закупка систем IRIS-T запланирована, соглашение по закупке будет направлено на одобрение бундестага во II квартале 2023 года.
В Минобороны Германии подтвердили, что соглашение о закупке систем IRIS-T будет направлено на одобрение парламента, число комплексов и срок осуществления закупки не уточняют.
Один комплекс ПВО IRIS-T средней дальности «земля-воздух» в октябре 2022 года Германия передала Украине.
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