ТАСС: попытки ВСУ прорваться на Запорожском направлении стали блокироваться быстрее и качественнее

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1 февраля 2023, 14:14 Источник: ТАСС

военные, сайт Минобороны РФ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что попытки украинских диверсантов прорваться на Запорожском направлении стали блокироваться быстрее и качественнее благодаря использованию технических средств.

Рогов заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы периодически ходят в наступление, но при более частом использовании средств оперативного контроля и технических возможностей, таких как беспилотники, тепловизоры и другое, получается быстрее и качественнее их «накрывать».

Ранее Рогов заявил о более активном применении артиллерии силами РФ на Запорожском направлении.