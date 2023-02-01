Основатель ЧВК «Моцарт» сообщил о смене названия организации

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1 февраля 2023, 13:17

Petrov Sergey / globallookpress.com

Основатель организации Энди Милберн сообщил, что американская частная военная компания «Моцарт», которая участвует в конфликте на Украине, меняет название.

В своём Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta Platforms Inc. - признана в России экстремистской организацией и запрещена) руководитель частной компании Энди Милберн написал, что сегодня, в среду, был последний день ЧВК «Моцарт». Слишком отвлекают судебные разбирательства, связанные с нашей компанией, проинформировал он.

Однако основатель компании добавил, отсутствие ЧВК «Моцарт» не означает отсутствие людей, они останутся под новым названием.

Ранее сообщалось, что США отправили на Украину ЧВК «Моцарт» для противостояния группе «Вагнера»