Советник главы ДНР Гагин: «Наступление на Угледарском направлении замедлилось»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 12:35 Антон Николаев,

globallookpress.com

Ян Гагин сообщил, что наступление военнослужащих РФ на Угледарском направлении замедлилось из-за особенностей города. Он сказал, что наличие промзон осложняет наступательные действия. Таким мнением Гагин поделился в прямом эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Наступление на Угледарском направлении не остановилось, а замедлилось. Ежедневно ведется работа артиллерии по укрепрайонам противника. Мы должны понимать, что город является частью большой промзоны. Наличие двух шахт затрудняют боевые действия. Наступление продолжается, но оно замедлилось, чтобы сберечь наши силы».

Гагин также заверил, что российская армия готова к контрнаступлению ВСУ:

«Мы готовы к контрнаступлению противника. За последнее время ни одно из заявленных контрнаступлений Украины не было реализовано. Украина говорила о них всю осень, но до настоящего времени ни одного серьезного контрнаступления не было. Возможно, будут какие-либо попытки при поступлении военной помощи от Европы и США».

Ранее Ян Гагин уверял, что российские войска закрепились на востоке Угледара.