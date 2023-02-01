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Аргументы Недели → Политика 13+

Вице-президент немецкого бундестага Гёринг-Эккардт прибыла в Киев

, 12:55 Источник: Лента.Ру

Занимающая пост вице-президента бундестага, политик, член экологической партии «Зелёные» Катрин Гёринг-Эккардт прибыла в Киев. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, в ближайшие несколько дней она предполагает получить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и трудностях повседневной жизни в городе.

Немецкий политик ранее выступала за отправку Киеву боевых машин пехоты Marder, танков Leopard, заявляя: «Мы должны сделать и поставить все, что возможно, включая танки Leopard».

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