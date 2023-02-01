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Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что российские посольства в странах Европы не нужны

, 12:10 Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Литовской Республики Габриелюс Ландсбергис заявил журналистам, что в российских посольствах в какой-либо столице Европы «нет никакого смысла». Его слова приводит агентство ELTA.

23 января МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой.

В нем отмечается, что Эстонией «предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами», «тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики».

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