Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что российские посольства в странах Европы не нужны

Министр иностранных дел Литовской Республики Габриелюс Ландсбергис заявил журналистам, что в российских посольствах в какой-либо столице Европы «нет никакого смысла». Его слова приводит агентство ELTA.
23 января МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой.
В нем отмечается, что Эстонией «предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами», «тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики».
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