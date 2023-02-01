Дипломат Аскальдович: Москва будет поднимать тему репрессий УПЦ и призывает международное сообщество повлиять на Киев

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1 февраля 2023, 09:18 Источник: РИА Новости

Киево-Печерская лавра, Michael Kudryavtsev/Russian Look

Москва обращается к международным правозащитным организациям с призывом повлиять на власти Киева и обеспечить нормальное функционирование УПЦ. Об этом РИА Новости рассказал посол МИД РФ по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

«Призываем международные правозащитные организации оказать влияние на зарвавшиеся киевские власти и обеспечить нормальное функционирование канонической православной церкви на Украине», - заявил агентству дипломат.

Аскальдович отметил, что Москва будет и дальше требовать от Киева соблюдать свои обязательства и продолжит поднимать соответствующую тему.

Ранее сообщалось о том, что главу епархии канонической УПЦ в Винницкой области могут осудить на восемь лет лишения свободы.