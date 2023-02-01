Член иранского парламента Мешкини: атака дронов в Исфахане не останется без ответа

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 08:07 Источник: РИА Новости

Иранский парламент, Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Иран ответит на атаку объекта минобороны в Исфахане. Об этом РИА Новости заявил Махмуд Аббасзаде Мешкини, представитель комиссии парламента по внешней политике и национальной безопасности.

Отвечая на вопрос о том, как Иран поведет себя после заявления Подоляка о возможной причастности Украины к атаке беспилотников в Исфахане, Мешкини заявил агентству о том, что «атака на Исфахан не останется без ответа.

По его словам, Киев не осмеливается в настоящее время на более серьезные действия в отношении Ирана, поскольку понимает степень ожидающих его ответных мер. Как отметил Мешкини, такая позиция Украины не является для Тегерана неожиданностью.

Об атаке дронов в Исфахане стало известно поздним вечером 28 января.