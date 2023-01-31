Пушилин заявил, что Киев перебрасывает в Угледар новые бригады

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31 января 2023, 20:17 Источник: радио КП

вещи украинских военных, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вечером во вторник, 31 января, заявил, что Украина продолжает перебрасывать в Угледар новые бригады, в частности, морских пехотинцев.

Денис Пушилин подчеркнул, что потеря Угледара будет ощутимой для ВСУ, вследствие чего украинская сторона перебрасывает туда новые резервы.

Врио главы Донецкой Народной Республики добавил, что после освобождения Угледара для Вооруженных сил Российской Федерации будет открыт "оперативный простор" в направлении Марьинки, Курахово и Красноармейска.