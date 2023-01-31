Внук де Голля Пьер выразил мнение, что Макрону следует сесть за стол переговоров с РФ для разрешения конфликта на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

31 января 2023, 15:19 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Lev Radin / globallookpress.com

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль выразил мнение, что французский лидер Эммануэль Макрон должен сесть за стол переговоров с РФ и договориться о разрешении конфликта на Украине.

Пьер де Голль обратил внимание на то, что жители Франции платят высокую цену за текущую эскалацию конфликта. Внук экс-президента страны выразил желание, чтобы Эммануэль Макрон проявлял большую независимость и относился к возложенной на него ответственности с уважением.

Более того, де Голль уточнил, что хотел бы, чтобы глава Франции не исключался из переговорного процесса более весомыми игроками.