Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль выразил мнение, что французский лидер Эммануэль Макрон должен сесть за стол переговоров с РФ и договориться о разрешении конфликта на Украине.
Пьер де Голль обратил внимание на то, что жители Франции платят высокую цену за текущую эскалацию конфликта. Внук экс-президента страны выразил желание, чтобы Эммануэль Макрон проявлял большую независимость и относился к возложенной на него ответственности с уважением.
Более того, де Голль уточнил, что хотел бы, чтобы глава Франции не исключался из переговорного процесса более весомыми игроками.