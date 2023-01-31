Военный эксперт Леонков сравнил гиперзвуковые ракеты России и США: наши летают на скоростях выше 8 Махов

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31 января 2023, 15:13 Источник: Известия

Недавно США заявили, что проводят экспериментальные испытания гиперзвуковых ракет, которые произвела компания Lockheed Martin. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал это, а также сравнил российские и американские аппараты между собой.

По словам эксперта, пока у Вашингтона нет какой-либо рабочей схемы, а их проект HAWС пока ещё на этапах разработки. Как пояснил Леонков, чтобы создать гиперзвуковую ракету, нужно потратить огромное количество времени. Более того, сейчас аппараты США достигли скорость 5 Махов, в то время как российские летают на скоростях выше 8 Махов, сказал специалист.