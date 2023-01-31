Медведев: Запад не может признать, что их санкционная политика в отношении России провалилась

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31 января 2023, 14:16 Источник: ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Телеграм-канале, что Западу не удалось сокрушить российскую экономику с помощью санкций. По его словам, отечественным производителям в большинстве случаев удалось заместить зарубежную продукцию.

«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают», – написал Медведев.

Также он прокомментировал параллельный импорт. По словам спикера, россияне «получают те же самые западные бренды, а их владельцы – ничего».