Медведев: Запад не может признать, что их санкционная политика в отношении России провалилась

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Телеграм-канале, что Западу не удалось сокрушить российскую экономику с помощью санкций. По его словам, отечественным производителям в большинстве случаев удалось заместить зарубежную продукцию.
«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают», – написал Медведев.
Также он прокомментировал параллельный импорт. По словам спикера, россияне «получают те же самые западные бренды, а их владельцы – ничего».