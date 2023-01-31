Юрий Игнат: у Украины нет средств для противостояния иранским баллистическим ракетам

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31 января 2023, 08:45 Источник: РИА Новости

Ракеты в небе, Mohammed Talatene/dpa

У Киева нет возможности противостоять иранским баллистическим ракетам. Об этом телеканалу «Рада» заявил Юрий Игнат, представитель командования воздушных сил Украины.

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», - поделился Игнат в эфире.

По его словам, Украина сможет противостоять баллистической угрозе только с помощью систем ПВО, например, американского Patriot PAC-3 и французского SAMP/T.

Ранее Володин заявил о том, что взаимодействие России и Ирана являет собой пример динамично развивающихся отношений.