Эксперт Александров: изменение статуса СВО наделит Россию правом использовать тактическое ядерное оружие

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30 января 2023, 22:04 Источник: Pravda.Ru

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Изменение статуса специальной военной операции на «региональный военный конфликт» наделит Россию правом применять ядерное тактическое оружие на поле боя. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Согласно словам специалиста, под СВО подразумевается «какое-то наведение порядка», однако такой статус конфликта не говорит о существовании непосредственной угрозе России как государства.

По мнению Александрова, происходящее на Украине необходимо назвать региональным военным конфликтом, потому что при таком статусе у России появится право нанести удар тактическим ядерным оружием или атаковать территории стран-участниц НАТО.