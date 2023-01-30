Аналитик Герасимов: в ЕС начнутся беспорядки на фоне энергетического кризиса

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30 января 2023, 21:46 Источник: Pravda.Ru

Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

В городах Европейского союза огромная перенаселенность населения и многие живут на деньги, выделяемые из социальных программ. Однако, по причине энергетического кризиса, соцподдержки будут урезаться в отношении к коренному населению, что приведет к беспорядкам в ЕС. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал военный аналитик, эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.

Согласно словам специалиста, недавно прошедшее в ЕС заседание по вопросу сельскохозяйственных угодий показало раскол в европейских политических кругах. По мнению эксперта, это связано с искусственно вызванным энергокризисом в Европе, который наступил после антироссийских санкций.

Как отметил Герасимов, Брюссель вынужден переходить на альтернативные газу и нефти источники энергии. Этот переход будет сопровождаться вырубками лесов, открытием угольных шахт и использованием неэкологических источников энергии.

Более того, аналитик добавил, что на фоне кризиса в Европе будет нарастать недовольство среди коренного населения, что приведет к массовым беспорядкам.