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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+

, 18:01 Источник: Telegram

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+
президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в понедельник, 30 января, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Об этом заявили в Кремле.

Согласно последней информации, Владимир Путин и Мухаммед бен Салман аль Сауд в ходе разговора обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества России и Саудовской Аравии в политической, энергетической, а также торгово-экономической сферах.

Кроме того, политики поделились мнениями о взаимодействии двух стран по обеспечению стабильности мирового рынка нефти в рамках ОПЕК+.

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