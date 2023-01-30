Политолог Марков: «Контакты РФ и США прерваться не могут»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 17:11 Антон Николаев,

globallookpress.com

Сергей Марков считает, что дипломатические контакты Америки и России не должны прерываться, так как это может привести к катастрофе. Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что отношения США и России прерваться не могут. Россия вообще против массового прерывания связей, так как они нужны. Американцы готовятся к тому, чтобы здесь были беспорядки и к свержению Путина. Всем этим нужно руководить, для этого нужен дипломатический корпус. США наоборот ищут способ, не идя России на встречу, увеличить дипломатический корпус. Россия же предлагала много раз увеличить его. Также важно не допустить ядерной войны! Для этого должны быть связи и контакты».

Ранее в посольстве США в России после встречи главы дипмиссии Линн Трейси в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что дипломат уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном.