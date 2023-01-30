Вучич заявил, что Сербия не продает оружие ни России, ни Украине

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30 января 2023, 17:02 Источник: РИА "Новости"

президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич днем в понедельник, 30 января, предоставил информацию о том, что оборонные предприятия страны не продают свою продукцию Украине или Российской Федерации.

Накануне глава Чешской Республики Милош Земан прибыл в Белград с прощальным визитом. Сегодня Александр Вучич встретил коллегу с высшими официальными и воинскими почестями.

В рамках встречи с Земаном сербский лидер уточнил, что Белград не продает оружие ни России, ни Украине, однако намерен продавать его "всем остальным". Вучич уточнил, что сейчас в мире требуется все больше оружия, поэтому Сербии важно сотрудничать с Чехией.