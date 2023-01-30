Йенс Столтенберг назвал поведение Северной Кореи провокационным и дестабилизирующим

НАТО и Южная Корея разделяют озабоченность по «провокационному поведению» Северной Кореи, проводящей «беспрецедентные ракетные испытания в последний год». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.
Он также заявил, что Северная Корея вызывает озабоченность Североатлантического альянса своей продолжающейся ядерной активностью и воинственной риторикой.
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