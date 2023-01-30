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Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами калибра размером в 155 миллиметров

, 15:47 Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины днем, 30 января обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами размером калибра в 155 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщает представительство ДНР по СЦКК.

В ведомстве отмечают, что обстрелы были зафиксированы в 14:50 по московскому времени в направлении населенного пункта Курахово. 

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих Петровского района было повреждено здание учебного заведения.

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