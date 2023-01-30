Российские артиллеристы нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций ВСУ в Очакове

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 15:26 Источник: РИА "Новости"

Торнадо-Г, сайт МО РФ

Российские артиллеристы нанесли удар по базе ВСУ в городе Очаков Николаевской области, где находится одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций. Об этом журналистам сообщил источник.

Удар был нанесен минувшей ночью. В результате огневого поражения были разрушены системы жизнеобеспечения, а также причальная инфраструктура.

Украинские войска потеряли четырнадцать единиц личного состава и три единицы автомобильной техники. Еще семь украинских военных получили ранения. Известно, что среди погибших были британские наемники, которые осуществляли подготовку боевиков ВСУ по проведению диверсий в акваториях Черного и Азовского морей.