Политолог Кошкин: «Западная риторика в отношении РФ стала агрессивнее»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 15:03 Антон Николаев,

Андрей Кошкин считает, что Запад хочет уничтожить Россию на всех уровнях. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Мы видим смену парадигм. Западные страны отложили сдерживание и идут в наступление. Риторика со стороны Запада стала агрессивной, они хотят и толкают ВСУ на то, чтобы они шли на Крым. Они откровенно в своих выступлениях говорят о том, что не возражают, что будут атаковать территорию России. Все это говорит о том, что они сменили парадигму и готовятся к уничтожению России на всех уровнях. Что касается вытягивания в конфликт НАТО, то мы видим, что США не возражают против того, чтобы втянулись другие государства Европы».

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией.