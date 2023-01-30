Политолог Маслов: «Ситуация на Украине серьезно ударила по Китаю»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 14:59 Антон Николаев,

Алексей Маслов считает, что Китай поддерживает Россию, но не поддерживает спецоперацию. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Здесь нужно четко разделить, что Китай поддерживает Россию, но не поддерживает операцию на Украине. Ситуация на Украине и вокруг Украины серьезно ударила по китайским планам и заставила Китай находиться в ситуации выбора: он должен был выбирать между США или политикой Запада и России, что совсем было Китаю не кстати . Для Китая Россия важна, как военно-политический и торговый партнер. Китай, возможно, пытался размежеваться с США, но не сейчас, а когда будет готова структура для этого размежевания, где-то через 10-15 лет. Но ситуация вокруг Украины наносит косвенный удар по следующим ментам, например, это падение торговли с ЕС. Естественно, это угрожает логистическим перевозкам и всему тому, что угрожает торговле. Также это может привести к дестабилизации на финансовых рынках, где Китай работает очень активно. Конечно же, Китай не заинтересован в ослаблении РФ. Надо понимать, что если внезапно Россия списывается в утиль, то у Китая не остается серьезных партнеров, которые бы могли подкрепить китайскую стратегию в области Тайваня и т.д. Здесь Китай заботится о себе, чем о России, но я думаю, что Китай работает тоже на Россию».

Ранее МИД КНР заявил, что США выступили инициатором кризиса в Киеве, а поставки вооружений нужно прекратить.