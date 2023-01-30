Рамзан Кадыров: Поступок религиозного террориста и провокатора Расмуса Палудана я не прощу

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30 января 2023, 16:00 Источник: РИА Новости

Публичное сожжение Корана рядом с консульским отделом посольства России в Копенгагене лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом резко осудил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Рамзан Кадыров назвал этот акт поступком религиозного террориста и провокатора, «жалкой безродной личностью», сжигающей Коран и оскорбляющей чувства миллиарда жителей Земли.

«Датский выродок «посвятил» этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. Да, религиозного террориста. Для меня подобные провокаторы — самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.



Основатель и лидер правой партии Расмус Палудан в минувшую пятницу, 27 января провел очередные акции с сожжением священной книги мусульман, в этот раз - у консульского отдела посольства России в Дании и у здания посольства Турецкой Республики в Копенгагене, 21 января он сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме.



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