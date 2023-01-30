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Военный эксперт Литовкин: НАТО существует для того, чтобы «воевать с Россией»

, 13:01 Источник: ПолитЭксперт

Военный эксперт Литовкин: НАТО существует для того, чтобы «воевать с Россией»
Xander Heinl / globallookpress.com

Североатлантический альянс существует для того, чтобы противостоять российской стороне, а основной задачей организации является сдерживание России. Об этом во время беседы с изданием «ПолитЭксперт» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. 

Комментируя заявление председателя военного комитета НАТО лейтенант-адмирала Роба Бауэра о том, что альянс готов к вооруженному столкновению с Россией, эксперт отметил, что Москве есть чем ответить на эту угрозу. 

Согласно словам Литовкина, генеральный штаб России «готов к войне с НАТО», однако там не считают нужным говорить об этом. Он также добавил, что военно-политический блок, на самом деле, не готов к прямому военному столкновению с Москвой, поэтому слова Бауэра можно воспринимать как «блеф».    

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