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Американист Дудаков: население США теряет интерес к конфликту на Украине

, 12:44 Источник: ПолитЭксперт

Американист Дудаков: население США теряет интерес к конфликту на Украине
Boris Roessler / globallookpress.com

Граждане Соединенных Штатов Америки в настоящее время теряют интерес к происходящим событиях на территории Украины. Об этом рассказал американист и политолог Малек Дудаков, его слова приводит издание «ПолитЭксперт».

Комментируя речь президента США Джо Байдена, которая была посвящена Украине и поставкам ей танков Abrams, эксперт отметил, что нынешнему американскому правительству проще прятаться за внешним конфликтом другой страны, чем решать внутренние проблемы.

Также отмечается, что Байден согласовал поставки 31 танка Abrams Киеву, однако, по мнению специалиста, на их доставку на линию боевого соприкосновения может уйти больше полугода.

При этом Дудаков добавил, что количество американцев, поддерживающих отправку вооружения Украине, планомерно сокращается.

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