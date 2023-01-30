Военкор Эрвье: «Битва за Угледар - это схватка новых видов вооружения»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 12:34 Антон Николаев,

Глеб Эрвье считает, что во время попыток штурма Угледара используются новые технические средства ВСУ и армией РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Обстановка под Угледаром тяжелая. Идет напряженный штурм с использованием широкого спектра вооружений, но очень сильно мешает погода, так как города, конечно, берет пехота, но чтобы избегать потерь необходимо подавлять артиллерийские точки, расчеты противника, необходимо устранять подвозы боекомплекта, разбирать транспорт, который этим занимается, а сейчас стоят туманы, что очень осложняет дело не только для нас, но и противника».

«У меня есть ощущение, что в отличие от Мариуполя, к которому обе стороны в какой-то мере были не готовы, сейчас мы и противник готовы технически. Сейчас противнику перебрасываются серьезные технические средства от западных партнеров, к нам поступают различные новшества. Это выводит противостояние под Угледаром на определенный технологический уровень, в том числе схватка новых видов вооружений. Вчера была интересная новость о том, что новейшими средствами радиоэлектронной борьбы получилось выявить антенну Starlink, которая питала узел связи и штаб. Я сейчас жду подтверждения этой информации. Это очень интересно! Если мы сможем серьезно начать замечать Starlink, то это очень хорошо. Нам самим нужна такая связь, она сейчас разрабатывается. Такая система сейчас проходит испытания и может быть поставлена на фронт. Мы внимательно наблюдаем за этой историей».

Эрвье утверждает, что в зону СВО поступают танки, которые в определенной мере превосходят западные аналоги.