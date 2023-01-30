Министр энергетики Турции Фатих Донмез: Первый реактор АЭС «Аккую» будет запущен в 2023 году

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30 января 2023, 12:36 Источник: РИА Новости

Первый реактор АЭС «Аккую» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил во время форума «Век Турции в энергетике» в Стамбуле.



Фатих Донмез отметил, что строительство АЭС идет круглосуточно и выразил надежду на то, что первый реактор будет запущен «в эксплуатацию до конца года, возможно, топливо будет загружено раньше».



АЭС «Аккую» - строящаяся по российскому проекту атомная электростанция на средиземноморском побережье Турции в Гюльнар.



Отмечается, что строительство энергоблока №1 началось в 2018 году, №2 - в 2020 году, №3 – в 2021, строительство энергоблока №4 началось в июле 2022 года, планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС будет обеспечивать примерно 10% потребности Турции в электроэнергии.



