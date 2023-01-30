Военный эксперт Бужинский: Опасаясь репутационных рисков поставки Abrams для Киева могут затянуться

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30 января 2023, 11:52 Источник: РИА Новости

Риски потерь «M1 Abrams» на поле боя и опасения появления роликов с подбитыми и горящими танками в зоне проведения СВО заставят США затягивать их поставку для Киева. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на мнение экс-начальника международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского.



Он считает, что, став мишенями для Вооруженных Сил РФ Abrams понесут репутационные потери, «американцы опасаются репутационных рисков», когда «Abrams» «будут гореть под камеры на Украине, то для американцев это будет не очень с точки зрения продажи техники. Пусть лучше Leopard 2 горят, для них это лучше».



Эксперт высказывает мнение, что, опасаясь за имидж Abrams их поставки на Украину могут затянуться до середины следующего года.



Кроме того, по его мнению, поставки Abrams могут затянуться и по причине отсутствия на Украине ремонтной базы.



