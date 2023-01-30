Денис Пушилин: На основных участках в Артемовске идет продвижение вперед, но об оперативном окружении города говорить пока рано

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30 января 2023, 10:35 Источник: РИА Новости

«На основных участках мы видим, конечно, продвижение вперед», но об оперативном окружении Артемовске говорить пока рано. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



Он сказал, что «преждевременно пока говорить об оперативном окружении Артемовска, там продолжаются достаточно ожесточенные бои. ЧВК «Вагнер» продолжает действия и днем и ночью, где-то идут позиционные противостояния, но на основных участках мы видим, конечно, продвижение вперед».



Вооружённые силы РФ продолжают продвижение в Угледаре. Об этом также заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



Он рассказал, «что подразделения закрепились в восточной части Угледара», идет продвижение и в окрестностях города.







