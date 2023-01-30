Бывший ректор РАНХиГС Мау покинет совет директоров «Газпрома»

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30 января 2023, 05:07 Источник: Агентство Бизнес Новостей

State Duma Russia / globallookpress.com

Ушедший в отставку с поста ректора РАНХиГС Владимир Мау покинет совет директоров российской энергетической компании «Газпром». Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на «Интерфакс».

Согласно полученной информации, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о кандидатах в новый совет директоров транснациональной компании, согласно которому место Мау займет ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Также близкий к «Газпрому» источник сообщил РБК, что уход Владимира Мау из совета директоров никак не связан с его отставкой с поста ректора государственного вуза.