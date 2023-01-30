Депутат Толмачев: США выдавили европейский автопром с рынка России

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30 января 2023, 03:33 Источник: Народные Новости

Astana Motors / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки выдавили санкциями европейских производителей автомобилей с российского рынка, заняв свободную нишу. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал член Комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

Согласно словам парламентария, европейскому автопрому пришлось покинуть российский автомобильный рынок из-за санкций, но на их место уже пришли китайские бренды авто.

«Под той же самой крышей, в тех же самых стенах вместо «европейцев» уже разместились «китайцы». Свято место пусто не бывает, это правда» - отметил политик.

Толмачев также добавил, что помимо Китая на российский рынок пришли американские марки машин. По мнению депутата, США выдавили санкциями Европу, тем самым заняв освободившееся место в России.