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Политолог Шипилин: Молдавии никогда не будет в составе НАТО

, 02:25 Источник: Народные Новости

Политолог Шипилин: Молдавии никогда не будет в составе НАТО
Geraint Nicholas / globallookpress.com

Россия не допустит членства Молдавии в Североатлантическом альянсе. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал политолог Павел Шипилин.

Комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что страна намерена отказаться от своего нейтрального статуса и интегрироваться в НАТО, эксперт отметил, что из-за Приднестровья и находящихся на его территории русских людей Кишинев никогда не станет частью альянса.

Шипилин также отметил, что присоединении Молдавии к военно-политическому блоку является исключительно инициативой Запада с целью оказания давления на Россию.

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