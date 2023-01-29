Политолог Журавлев: «Танки Abrams на Украине не применимы»

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29 января 2023, 22:33 Источник: Вечерняя Москва

Daniel Karmann / globallookpress.com

Применение обещанных Соединенными Штатами Америки танков Abrams на Украине невозможно, потому что эти машины работают на авиационном топливе, плюс — они очень тяжелые. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Согласно словам эксперта, американские «Абрамсы» являются экзотикой для Киева, потому что их эксплуатация невозможна в условиях специфики украинского ландшафта. По мнению специалиста, танки «утонут» на местных дорогах, добавив, что у ВСУ нет авиационного керосина, чтобы заправлять военные машины.

Журавлев также отметил, что для украинцев станет серьезной проблемой и ремонт бронетехники, потому что у страны нет ресурсов для этого, в связи с чем танки придется отправлять в Польшу.