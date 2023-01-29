Эксперт Юденков: ЕС не имел официальных оснований для замораживания золотовалютных резервов России

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29 января 2023, 22:13 Источник: Вечерняя Москва

The Presidential Office of Ukrai / globallookpress.com

Власти Европейского союза не имели официальных оснований для замораживания российских золотовалютных резервов. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Комментируя заявление Евросоюза о том, что они якобы обладают полномочиями временно задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов Центробанка России, специалист отметил, что для этого Брюсселю необходимо изменить действующее законодательство.

По мнению Юденко, ЕС вполне может списать часть российских золотовалютных резервов, потому что они меняют «правила прямо во время игры». При этом, как добавил эксперт, средства с арестованных счетов европейские власти намерены направить на Украину в рамках поддержки страны.